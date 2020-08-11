Cemal Can Canseven'den flaş Survivor itirafları!

Çeşme’den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemal Can Cansever’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu an Çeşme’de, ailemle birlikte tatildeyim. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum.

"Bu zamana kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım. Şarkıcılığın da eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim."

"Survivor bittikten sonra en çok sütlaç yedim. Adada yediğim çok küçüktü. Ama çok keyifliydi yarışma süreci."

SURVİVOR YARIŞMACILARIYLA GÖRÜŞÜYOR MU?

"Survivor’daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum. Ama Survivor’da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Survivor’da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim."

