Cemal Can Canseven, Survivor All Star'a katılacak mı? İlk kez açıkladı

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama Haftasonu' programına katıldı.

Survivor Cemal Can, "Seneye All Star yapılacağı söylense, sana da yarışmaya katılman için teklif gelse" sorusuna cevap vermekte zorlandı.

CEMAL CAN CANSEVEN: "YÜREĞİM KALDIRIR MI..."

25 yaşındaki fenomen, bir süre düşündükten sonra, "Eyvah, eyvah. Çok zor. Yüreğim kaldırır mı o kadar hüznü tekrar, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Bu sene kimlerin son dörde kalacağını sorulan Canseven, "Gönüllülerden Poyraz, Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve ünlülerden Batuhan" ifadelerini kulandı.

