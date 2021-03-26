Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti

Survivor 2020'yi birinci bitiren Cemal Can, yarışmadan sonra online platform Exxen'de Aleyna Tilki ile birlikte bir dizide rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Ünlü fenomen Danla Bilic ile de yakın dost olan Cemal Can Canseven'in hayran kitlesi her geçen gün büyürken, ünlü isim bu defa yeni çıkardığı şarkıyla gündeme oturdu.
Dün yayınlanan 'Kahraman' adlı şarkısı 24 saat geçmeden 1.5 milyona yakın izlenme elde ederken, YouTube'da birini sıraya yükseldi.
Duygusallık sevmezsem
Yorgun aşkı seçmezsem
Ne olur söyle ne olur?
Bir gün siyah bir gün beyaz
Bazen de çok renkliysem ne olur söyle ne olur?
Zaten hiç bir sözüme kimse karışamıyor
Ne olur? Söyle ne olur?
Kalbimdeki gücüme, sen süre vermişsin de ne olur söyle ne olur
Tabi var bir çözümü
Dinle sen şu sözümü
Semi mutlu etmeye bir
Kahraman lazım
Korkmaman lazım
Sallaman lazım şu dünyayı
Ama belki belki belki o zaman olur...
Ben böyle birisiyim, kendimin delisiyim
Ne olur söyle ne olur?
Herkes herkese eski ben de en yenisiyim
Ne olur, söyle ne olur?
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