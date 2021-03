Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti

Survivor 2020'yi birinci bitiren Cemal Can, yarışmadan sonra online platform Exxen'de Aleyna Tilki ile birlikte bir dizide rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YENİ ŞARKISIYLA GÜNDEMDE

Ünlü fenomen Danla Bilic ile de yakın dost olan Cemal Can Canseven'in hayran kitlesi her geçen gün büyürken, ünlü isim bu defa yeni çıkardığı şarkıyla gündeme oturdu.

LİSTE BAŞI OLDU

Dün yayınlanan 'Kahraman' adlı şarkısı 24 saat geçmeden 1.5 milyona yakın izlenme elde ederken, YouTube'da birini sıraya yükseldi.

İŞTE CEMAL CAN CANSEVEN'İN 'KAHRAMAN' ŞARKISININ SÖZLERİ...

Duygusallık sevmezsem

Yorgun aşkı seçmezsem

Ne olur söyle ne olur?

Bir gün siyah bir gün beyaz

Bazen de çok renkliysem ne olur söyle ne olur?

Zaten hiç bir sözüme kimse karışamıyor

Ne olur? Söyle ne olur?

Kalbimdeki gücüme, sen süre vermişsin de ne olur söyle ne olur

Tabi var bir çözümü

Dinle sen şu sözümü

Semi mutlu etmeye bir

Kahraman lazım

Korkmaman lazım

Sallaman lazım şu dünyayı

Ama belki belki belki o zaman olur...

Ben böyle birisiyim, kendimin delisiyim

Ne olur söyle ne olur?

Herkes herkese eski ben de en yenisiyim

Ne olur, söyle ne olur?