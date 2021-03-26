MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti

Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti

26.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Cemal Can Canseven, samimiyeti ve dobralığı ve merhametiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı. Yeni şarkısı 'Kahraman' ile 24 saat olamadan YouTube listelerinden birinci olan Cemal Can Canseven, yine gündeme oturdu.

Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti

Survivor 2020'yi birinci bitiren Cemal Can, yarışmadan sonra online platform Exxen'de Aleyna Tilki ile birlikte bir dizide rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

YENİ ŞARKISIYLA GÜNDEMDE

Ünlü fenomen Danla Bilic ile de yakın dost olan Cemal Can Canseven'in hayran kitlesi her geçen gün büyürken, ünlü isim bu defa yeni çıkardığı şarkıyla gündeme oturdu.

cemalcan

LİSTE BAŞI OLDU

Dün yayınlanan 'Kahraman' adlı şarkısı 24 saat geçmeden 1.5 milyona yakın izlenme elde ederken, YouTube'da birini sıraya yükseldi.

İŞTE CEMAL CAN CANSEVEN'İN 'KAHRAMAN' ŞARKISININ SÖZLERİ...

Duygusallık sevmezsem
Yorgun aşkı seçmezsem
Ne olur söyle ne olur?

Bir gün siyah bir gün beyaz
Bazen de çok renkliysem ne olur söyle ne olur?

Zaten hiç bir sözüme kimse karışamıyor
Ne olur? Söyle ne olur?

Kalbimdeki gücüme, sen süre vermişsin de ne olur söyle ne olur

Tabi var bir çözümü
Dinle sen şu sözümü
Semi mutlu etmeye bir

Kahraman lazım
Korkmaman lazım
Sallaman lazım şu dünyayı
Ama belki belki belki o zaman olur...

Ben böyle birisiyim, kendimin delisiyim
Ne olur söyle ne olur?
Herkes herkese eski ben de en yenisiyim
Ne olur, söyle ne olur?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
youtube Cemal Can Canseven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Neslihan Atagül'den takipçisine cevap: Ne yapayım!

Takipçisine bomba yanıt! 'Ne yapayım!'

Doya Doya Moda All Star’da eleme olacak mı? 26 Mart Doya Doya Moda hafta finali

Doya Doya Moda All Star’da eleme olacak mı?

Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı! 'Ben tecavüzcü değilim'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

Gamze Erçel'den Hande Erçel paylaşımı: Tamam kabul ediyorum aynılar

Ablası vesikalığı paylaşıp kabul etti!

Nur Fettahoğlu eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci defa boşandı

Nur Fettahoğlu eşinden ikinci defa boşandı

Bekir Aksoy'un eski eşinden olay iddia! 'Söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri...'

Eski eşten üzen iddia! 'Oğlum anlam veremedi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.