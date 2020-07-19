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Cemal Can: Danla ile öpüşmemiz refleksti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven samimi açıklamalar yaptı. Cemal Can açıklamasında "Danla ile öpüşmemiz refleksti" dedi.

Cemal Can: Danla ile öpüşmemiz refleksti

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can samimi açıklamalarda bulundu. Cemal Can, Danla Bilic ile öpüşmesinin refleks olduğunu söyledi. "Şampiyon oldun neler hissediyorsun?” sorusuna “Çok tuhaf şu an hiçbir şey hissetmiyorum” diye cevap veren Cemal Can şu ifadeleri kullandı:

"O kadar yorgunum ki mental açında ilk etapta sadece aileme ve sevdiklerime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başka hiç değişik bir duygu hissedemedim hatta eve gittiğimde kupa bana, ben de kupaya baktım. Saatlerce öyle bir bakışmamız oldu. Sonrada zaten uyudum. Her şey dün oldu. Şu an idrak etme sürecindeyim."

Cemal Can, Survivor adasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu adadayken de söylüyordum. Anlatılmaz yaşanır. Oraya gidip yaşaman gerekiyor. Tecrübeyi ancak o şekilde edinebilirsin” dedi.

Duygusallığı ile de bir soruya cevap veren Cemal Can, “Normalde ben neysem orada da o oldum. Bence karakterimden ödün vermediğim için bu kadar kitlelere hitap ediyorum” dedi.

Cemal Can, final gecesi Danla ile öpüşmesi hakkında, “Sahneye yetişmeye çalışıyordum. Bir anda Danla’yı gördüm orada refleks olarak o kadar aydan sonra hemen bir öpücük kondurup ondan sonra tekrardan gittim” ifadelerini kullandı.

Survivor’un başında beri hem arkadaşlarına hem de kendisine verdiği sözleri tuttuğunu söyleyen Cemal Can, “Geriye kalan bir sözüm vardı o da yeğenime o kupayı getirmekti. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım son ana kadar. Takdir halkındı, halk da bana sözlerimi tutmamda yardımcı oldu” dedi.

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