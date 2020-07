Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği Gezi Hotel Bosphorus’un sahibinin oğlu iş adamı Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Bu haberin gündemde yer bulmasından sonra Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven bir paylaşım yaptı. Şu sıralar yakın arkadaşı Danla Bilic ile tatilde olan Cemal Can artan kadın şiddetine isyan etti.

Cemal Can paylaşımında şunları söyledi: "Artık yeter! Sevgilinin her şeyi aşabileceğine inanıp affedici davranan bir kadının her zaman yanındayım. Dünyayı sevgi kurtaracak inanıyorum."