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Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 02:05 | Son Güncelleme

Mehmet Turgut, Cemal Hünal’ın Gümüşdere Köyü’ndeki çiftliğini gezerken; Hünal’dan Arap atlarıyla, at terbiyesinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi alıyor. Hünal, Mehmet Turgut’a Falan Filan’da ata binmeyi öğretiyor.

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek finalinde ödül alan Hünal, atın ve okçuluğun oyunculuk hayatını etkilemesinden bahsediyor.

Atın oyunculuk hayatını tetikleyen şey olduğunu anlatan Hünal, bu özelliğinin ortaya çıkmaya başlamasıyla bu tarz projelerin daha çok gelmeye başladığından bahsediyor ve “Allahtan bir tek Issız Adam’da ata binmiyordum” diyor. Bunu değerlendirmenin hoşuna gittiğini anlatarak ekliyor: “Türkiye’de atlı okçuluğu kabul ettirmek hiç kolay olmadı, bu 10 senemize mal oldu.” diyor.

Arabada giderken dinlediği, 70’lerin rock klasikleri, Ac/Dc ve Led Zeppelin’in İstanbul trafiğine katlanmayı mümkün hale getirdiğinden bahsediyor.

mehmet turgut

'Tuncel Kurtiz'den çok şey öğrendim'
Asi dizisi çekilirken 1 sene Tuncel Kurtiz ile birlikte yaşadığını anlatan Cemal Hünal, “İnanılmaz bir adamdı ondan çok şey öğrendim” diyor. Yemek konusunda ise, Hünal en iyi yaptığı yemeğin Lazanya olduğundan, lazanya ve hamburgere olan zafiyetinde bahsediyor.

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cemal hünal Mehmet Turgut

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