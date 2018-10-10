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Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 05:09 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayına karıştığı düşünülen 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin, Türkiye’ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı’ndaki görüntülerine ulaşıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün iki jet ve tarifeli uçakla Riyad'dan gelen 15 kişi Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı. Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesi olayına karıştığı tahmin edilen esrarengiz timin kimlikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

SABAH gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; 2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na inen kişiler şunlar:

1 - Meshal Saad M Albostani (1987 doğumlu): Saat 01:45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21:46'da pasaporttan çıkış yaptı.

2- Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.

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3- Naif Hassan S. Alarifi (1986 doğumlu): Tarifeli uçakla geldi, saat 16:12'de pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere çıkış yaptı.

4- Muhammed Saad H. Alzahrani (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:29'da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:44'te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı.

5- Mansur Othman M. Abahüseyin (1972 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 16:13'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te pasaporttan çıkış yaptı.

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6- Halid Aedh G. Altaibi (1988 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:44'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

7- Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi (1987 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla geldi, saat 01:43'te pasaporttan giriş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek saat 20:28'de pasaporttan çıkış yaptı.

8- Waleed Abdullah M. Alsehri (1980 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

9- Türki Müşerref M. Alsehri (1982 doğumlu): Özel jetle geldi, saat 03:39'da pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

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10- Thaar Ghaleb T. Alharbi (1979 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 17:44'te özel jetle döndü.

11 - Maher Abdulaziz M. Mutreb (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na özel jetle geldi, saat 03:38'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. 17:49'da çıkış yaptı.

12- Fahad Shabib A. Albalawi (1985 doğumlu): Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:46'da çıkış yaptı.

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13- Badr Lafi M. Alotaibi (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Yine özel jetle dönmek üzere saat 17:44'te çıkış yaptı.

14- Mustafa Muhammed M. Almadani (1961 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03:41'de pasaporttan giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:18'de çıkış yaptı.

15- Saif Saad Q Alqahtani (1973 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, pasaporttan saat 03:41'de giriş yaptı. Mövenpick Hotel'de kaldı. Tarifeli uçakla gitmek üzere saat 00:20'de pasaporttan çıkış yaptı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sonuç ne sonuç ülkede neydu belirsiz bir sürü ajan geziyor kim bu hıyar tipli dümbükler
Hepside geri zekalı tipler... Adamı sorgu yapalım derken öldürmüşlerdir.. Adam zaten 90 yaşında.... İyi ki petrolünün yok.. Çalışarak cabalayarak kazanmak daha iyi...
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