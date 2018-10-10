Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün iki jet ve tarifeli uçakla Riyad'dan gelen 15 kişi Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı. Kaşıkçı'nın kaçırılması ya da öldürülmesi olayına karıştığı tahmin edilen esrarengiz timin kimlikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

SABAH gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; 2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na inen kişiler şunlar:

1 - Meshal Saad M Albostani (1987 doğumlu): Saat 01:45'te pasaport noktasından geçti. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle 21:46'da pasaporttan çıkış yaptı.

2- Salah Muhammed A Tubaigy (1971 doğumlu): Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim'de 03:38'de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel'de kaldı. Saat 20:29'da yine özel jetle çıkış yaptı.

3- Naif Hassan S. Alarifi (1986 doğumlu): Tarifeli uçakla geldi, saat 16:12'de pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel'de kaldı. Saat 21:45'te Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere çıkış yaptı.