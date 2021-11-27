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Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın ailesine girdi

27.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel aileye girdi.

Cemre Baysel sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın ailesine girdi

Kanal D’de yaz dizisi olarak başlayan, sevilince yeni sezonda da devam eden Baht Oyunu’nda ‘Ada’ ve ‘Bora’ karakterleriyle ekranlara gelen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ikilisi dizinin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Baht Oyunu dizisi çok sevilmesine rağmen beklenen reyting oranlarını alamayınca final kararı aldı ve ikilinin yolları ayrıldı. Proje olarak yollarını ayıran aşıklar özel hayatlarında ise mutlu birlikteliklerine devam ediyor.

Sosyal medyada zaman zaman beraber fotoğraflarını paylaşan çiftten gelen son paylaşım hayranlarını mest etti. Çift, Aytaç Şaşmaz’ın kendisi gibi oyuncu olan abisi İsmail Ege Şaşmaz’ın doğum gününü birlikte kutladı.

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Ünlü oyuncu, paylaşımına; “Sağlıkla huzurla gelsin yeni yaşım. İyi dilekleriniz için teşekkürler, siz de iyi ki varsınız.” notunu düştü.

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Aytaç Şaşmaz
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