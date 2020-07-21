Cemre Kemer: Kapatın şu konuyu terbiyemi bozacağım

2009 yılında Hepsi Grubu üyeleri Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül’ün arasına kara kedi girdi. Grup üyelerinde Gülçin’in diğerleriyle zıtlaşmasından sonra yoluna tek başına devam etmek istemesi müzik kariyerlerinin sonunu getirdi. Yıllar süren küslüğün ardından aralarındaki buzları eriten Hepsi Grubu üyelerinin yeni bir çalışmaya imza atması bekleniyor.

Hepsi 1 dizisi ile kamera karşısına geçen grup üyelerinden Cemre Kemer’in zayıflığı eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kez bu görüntüsünden mutlu ve sağlıklı olduğunu belirten Cemre Kemer sosyal medyaya derdini bir türlü anlatamadı.

HEP AYNIYDIM



Geçtiğimiz günlerde yine fiziği ile gündeme gelen şarkıcı Cemre Kemer, damarlarını sevdiğini söyleyerek konuyu kapatmıştı. Ancak takipçilerinden gelmeye devam eden yorumlar üzerine Cemre Kemer 10 yıl önceki fotoğraflarını da paylaşarak, “Hep aynıydım, Allah’a şükür hiçbir şeyim yok. Yeter be kapatın şu konuyu. Terbiyemi bozacağım yoksa. Baksanıza fotoğraflara ben hep buydum. Ruh hastasınız. Girin Google’a bakın, açık Hepsi 1 dizisini izleyin. Yeter ya” şeklinde isyan etti.



