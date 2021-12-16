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Cemrenaz Turhan: Babam botoks yaptır diyor annem izin vermiyor

16.12.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2’nci güzeli Cemrenaz Turhan annesinin botoks için izin vermediğini söyledi. Güzel model babasının ise kendisine "Botoks yaptır" dediğini açıkladı.

Cemrenaz Turhan: Babam botoks yaptır diyor annem izin vermiyor

Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen 'teve2 Magazin Masası' programına Türkiye 2’nci güzeli Cemrenaz Turhan konuk oldu.

Birkaç gün önce düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’ndan dönen Cemrenaz Turhan, mühendislik kariyeri yapmak isterken Miss Turkey yarışmasıyla hayatının değiştiğini söyledi.

Türkiye 2’inci güzeli Turhan, Kainat Güzellik Yarışması’nda yaşadıklarını anlattı.

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"ANNEM BOTOKS YAPTIRMAMA İZİN VERMİYOR"

Babasının dermatolog olduğunu belirten tescilli güzel, "Babam 'Alnına botoks yaptır' diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor" şeklinde konuştu.

İsrail’de gerçekleşen Kainat Güzellik Yarışması’nda herkesin Türk dizileri ve oyuncularıyla ilgili sorular sorduğunu dile getiren Cemrenaz Turhan, “Herkes, Burcu Biricik ve Can Yaman’ı sordu, inanılmaz tanınıyorlar" ifadelerini kullandı.


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