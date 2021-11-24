Cengiz Kurtoğlu kimdir, aslen nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında?

Arabesk müzik sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, bugün İstanbul Sarıyer'de tartışma yaşadığı iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Gelişme sonrası Kurtoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, aslen nereli?

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. , "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan isim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım gibi şarkıları ile bilinen Kurtoğlu, Türkiye'de Arabesk müziğin tanınan isimlerinin başında gelmekte.

20 yaşındayken yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara ya giden Kurtoğlu'nun ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982 de İstanbul a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer e göndermiştir. 1984 yılında ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyulmuştur. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.

Evli olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.



