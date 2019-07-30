Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altun ve Kurtoğlu, aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İlk bölümünde sahne alarak, "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Yıllarım", "Duvardaki Resim", "Gelin Olmuş Gidiyorsun", "Kadehi Şişeyi Kırarım Bugün" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendiren Kurtoğlu, "Biletlerin tükenmesine alıştık. O da karşılıklı gönül köprüsü, sevgi köprüsü. Allah razı olsun bütün gönül dostlarımızdan. 2019'da yine Harbiye Açıkhava'da sevgili kardeşimle birlikte aşka dair olan güzelliklerden bahsedeceğiz." dedi.

Yaptığı işin 1980'li yıllarda başlayan bir sevda olduğunu dile getiren Kurtoğlu, "Sevgili Hakan'ın da 1990'lı yıllardan sonra başlayan sevdası. Bu sevdaya gönül verdiler. Allah razı olsun. Ellerimizden tuttular. Yüreklerimizin içine girdiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Biz de görevimizi icra etmek için sahnemizi alıyoruz." diye konuştu.

İkinci bölümde sahneye çıkarak "Hani Bekleyecektin", "Unutamadım", "Yıkıla Yıkıla", "Gönül Yarası" ve "Güzeller İçinde" eserlerinin de aralarında olduğu sevilen şarkılarını yorumlayan Hakan Altun ise Kurtoğlu'nun kendisi için manevi ağabey olduğunu söyleyerek, birlikte konser vermenin kendisi için çok önemli olduğunu aktardı.