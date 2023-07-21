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Cengizhan Destanı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengizhan Destanı filmi nerede çekildi? Kanal D ekranlarında!

21.07.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengizhan Destani film konusu ve oyuncuları, filmin Kanal D yayın akışında yer almasıyla merak edildi. Tadanobu Asano ile Honglei Sun'un başrolde olduğu film, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Filmin konu ve oyuncularının yanı sıra nerede çekildiği de merak edildi. Peki, Cengizhan Destanı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengizhan Destanı filmi nerede çekildi?

Cengizhan Destanı filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sergei Bodrov oturuyor. Cengizhan Destanı, aynı zanda Oscar adaylığı bulunan filmlerden biri. İşte Cengizhan Destanı film konusu, oyuncuları, çekim yeri ve Kanal D yayın akışı...

CENGİZHAN DESTANI FİLM KONUSU NEDİR?

“Moğol” üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin’in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur.

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Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

CENGİZHAN DESTANI OYUNCULARI

Tadanobu Asano,
Khulan Chuluun,
Honglei Sun,
Amadu Mamadakov

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
22:30 Dönence
01:15 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri

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