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  4. Cennet çamuru tarifi

Cennet çamuru tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kilis'e özgü bir tatlı olan cennet çamuru, Türkiye'nin en beğenilen tatlıları listesinde yerini alıyor. Hem tadı hem de ismiyle ilgi çeken cennet çamuru tatlısı üstelik son derece pratik bir tarif. Cennet çamuru tarifi nasıl yapılır diyenler için en özel tarif geliyor. İşte cennet çamuru tarifinin detayları...

Cennet çamuru tarifi

Kilis'e ait olan cennet çamuru tatlısı, kaymaklı kırma künefe ismiyle de biliniyor. Eşi benzeri olmayan bu tatlı herkes tarafından beğeni topluyor. Merak edenler ve farklı bir lezzet arayanlar için cennet çamuru tarifini paylaşıyoruz.

CENNET ÇAMURU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gram kadayıf
100 gram tereyağı
2 su bardağı toz şeker
Bir su bardağı dövülmüş yeşil fıstık
Bir rulo kaymak

CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR?

Teflon bir tepsiyi ateşe koyun, yağı eritin kısık ateşte kadayıfları ilave edin. Elinizle iyice ovalayın, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun.
Şekeri koyup bir 5 dakika daha çevirin küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırın. Üzerine parça parça kaymak koyup fıstık serpip ılık servis yapın.

Kaynak: Kilis Yemekleri Kitabı (R. Tuncay BELGİN )
Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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