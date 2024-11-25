Cennet hurması keki tarifi: Cennet hurması keki nasıl yapılır?

Özellikle son zamanların gözde meyvesi cennet hurması, içine girdiği her tarife lezzet katıyor. Kekten kurabiyeye birçok farklı tatlının ana malzemesi olan cennet hurması ile bu kez kek yapıyoruz. İşte cennet hurması tarifi ve gerekli malzemeler!
Cennet hurması keki tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. Her öğün tüketebileceğiniz bu tarif en sağlıklı tatlılardan biri. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
3 yumurta
2 bardak şeker
1 bardak yağ
2 cennet hurması
2 bardak un
Biraz tarçın
2 paket kabartma tozu
1 çay bardağı ceviz
TARİF
Kuru malzemeleri bir kapta karıştırın.
Başka bir kapta cennet hurmalarını ezip püre yapın.
Diğer malzemeleri de ekleyerek bir hamur elde edin.
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