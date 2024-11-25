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Cennet hurması keki tarifi: Cennet hurması keki nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.11.2024 00:01
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Özellikle son zamanların gözde meyvesi cennet hurması, içine girdiği her tarife lezzet katıyor. Kekten kurabiyeye birçok farklı tatlının ana malzemesi olan cennet hurması ile bu kez kek yapıyoruz. İşte cennet hurması tarifi ve gerekli malzemeler!

Cennet hurması keki tarifi: Cennet hurması keki nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç dilim 15
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Dilim 290kal

Cennet hurması keki tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. Her öğün tüketebileceğiniz bu tarif en sağlıklı tatlılardan biri. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 2 bardak şeker
  • 1 bardak yağ
  • 2 cennet hurması
  • 2 bardak un
  • Biraz tarçın
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı ceviz

TARİF

  • Kuru malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Başka bir kapta cennet hurmalarını ezip püre yapın.
  • Diğer malzemeleri de ekleyerek bir hamur elde edin.
  • Yağlı kek kalıbına karışımı dökün.
  • Sıcak fırında 180 derecede 50 dakika pişirin.
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