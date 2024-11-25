Cennet hurması keki tarifi: Cennet hurması keki nasıl yapılır?

Cennet hurması keki tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı alacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. Her öğün tüketebileceğiniz bu tarif en sağlıklı tatlılardan biri. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 yumurta

2 bardak şeker

1 bardak yağ

2 cennet hurması

2 bardak un

Biraz tarçın

2 paket kabartma tozu

1 çay bardağı ceviz