Cennet hurması tatlısı tarifi: Cennet hurması tatlısı nasıl yapılır?

Farklı lezzetleri, sağlıklı tarifleri denemeyi ve yemeyi seviyorsanız cennet hurması tatlısı tarifimizi çok seveceksiniz. Hem yapımı çok kolay olan hem de lezzetli bir tatlı cennet hurması tatlısı. Üstelik her öğünde servis edebilirsiniz.
Cennet hurması tatlısı tarifi hem yapımı çok kolay olan hem de tatlı krizlerinize çözüm olacak bir tarif. Aşağıdaki tarifle siz de bu tatlıyı hazırlayabilir, servis ederken üzerine damak tadınıza göre ceviz ya da fındık serpebilirsiniz.
MALZEMELER
1 bardak süt
3 kaşık un
2 kaşık nişasta
1 bardak şeker
1 paket vanilya
1 kaşık tereyağı
4 cennet hurması
2 kaşık mavi haşhaş
TARİF
Hurma hariç malzemeleri tencerede karıştırarak pişirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.