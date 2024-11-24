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Cennet hurması tatlısı tarifi: Cennet hurması tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 23:41
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Farklı lezzetleri, sağlıklı tarifleri denemeyi ve yemeyi seviyorsanız cennet hurması tatlısı tarifimizi çok seveceksiniz. Hem yapımı çok kolay olan hem de lezzetli bir tatlı cennet hurması tatlısı. Üstelik her öğünde servis edebilirsiniz.

Cennet hurması tatlısı tarifi: Cennet hurması tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç kase 6
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Kase 350kal

Cennet hurması tatlısı tarifi hem yapımı çok kolay olan hem de tatlı krizlerinize çözüm olacak bir tarif. Aşağıdaki tarifle siz de bu tatlıyı hazırlayabilir, servis ederken üzerine damak tadınıza göre ceviz ya da fındık serpebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 bardak süt
  • 3 kaşık un
  • 2 kaşık nişasta
  • 1 bardak şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 kaşık tereyağı
  • 4 cennet hurması
  • 2 kaşık mavi haşhaş

TARİF

  • Hurma hariç malzemeleri tencerede karıştırarak pişirin.
  • Kaselere paylaştırın.
  • Hurmaları robottan geçirin.
  • Kaselerdeki muhallebinin üzerine paylaştırın.
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Trabzon hurması cennet hurması tarif
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