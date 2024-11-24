Cennet hurması tatlısı tarifi: Cennet hurması tatlısı nasıl yapılır?

Cennet hurması tatlısı tarifi hem yapımı çok kolay olan hem de tatlı krizlerinize çözüm olacak bir tarif. Aşağıdaki tarifle siz de bu tatlıyı hazırlayabilir, servis ederken üzerine damak tadınıza göre ceviz ya da fındık serpebilirsiniz.

MALZEMELER 1 bardak süt

3 kaşık un

2 kaşık nişasta

1 bardak şeker

1 paket vanilya

1 kaşık tereyağı

4 cennet hurması

2 kaşık mavi haşhaş