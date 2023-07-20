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Cennet Mahallesi'nin dolandırıcı Rıza'sıydı! Levent Tülek son haliyle görenleri şaşırttı: "Yıllar acımamış"

20.07.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi dizisindeki Şipşak Rıza rolüyle hafızalara kazınan Levent Tülek, dizinin Beter Ali'si Özkan Uğur'un kaybının ardından yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncunun son hali ise görenleri epey şaşırttı.

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Cennet Mahallesi'nde dolandırıcı Rıza'yı canlandıran Levent Tülek, değişimiyle gündem oldu. Ekranlardaki halinden çok farklı görünen Tülek'e "Yıllar acımamış" yorumları yapıldı.

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Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Tülek Cennet Mahallesi'ndeki Rıza rolüyle, Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor.

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Kadrosunda Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel ve Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin tekrarları bile yıllardır aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

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Sevilen dizide Şipşak Rıza karakterini canlandıran Levent Tülek, imaj değişikliğine gitti.

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"YILLAR ACIMAMIŞ"

Son hali gündem olan oyuncunun oldukça yaş aldığı ve saç- sakalının beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.

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Dizinin sevenleri oyuncunun son haline "Yıllar acımamış", "Ah be Rıza kardeş", " Sahtekar da olsan yaşlanıyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

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Levent Tülek, televizyon ekranlarında çok fazla yer almasa da tiyatroyu hiç aksatmadı. Devamlı olarak oyunlar sahneleyen oyuncu, televizyonda en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

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Levent Tülek cennet mahallesi Oyuncu Melek Baykal

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