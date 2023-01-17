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Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son haliyle 'yok artık' dedirtti! İddialı pozlarına yorum yağdı

17.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Melek Baykal, Müjdat Gezen, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimlerin paylaştığı Cennet Mahallesi dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Aylin Kabasakal, en son Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı. Aylin Kabasakal'ın son halini görenler şaşıp kaldı.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son haliyle 'yok artık' dedirtti! İddialı pozlarına yorum yağdı

1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine birçok proje sığdıran güzel oyuncu Aylin Kabasakal, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler ''Zaman sizin için durmuş'' demeden edemedi.

2004-2007 yılları arasında ekrana gelen Cennet Mahallesi dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü kadrosuyla Türk izleyicisinin kalbine taht kurdu.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son haliyle 'yok artık' dedirtti! İddialı pozlarına yorum yağdı

Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin gelini Fatoş'u canlandıran Aylin Kabasakal'ın şimdilerde 50'ye merdiven dayadığını duyanlar inanamıyor.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son haliyle 'yok artık' dedirtti! İddialı pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşan Aylin Kabasakal, güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

2009 yılından beri Nazif Sevim ile evli olan ünlü ismin bir de oğlu var.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

Aylin Kabasakal'ın iddialı pozlarına ''Yılların değiştiremediği kadın'' ve ''Genç kız gibisiniz'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

Aylin Kabasakal daha önce Güzel Köylü, Hanım Köylü, Evdeki Yabancı gibi projelerde de rol almıştı.

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

Cennet Mahallesi'nin Fatoş'unu bir de şimdi görün! İddialı pozlarına yorum yağdı

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