Cennet Mahallesi'nin Fatoş'u son haliyle 'yok artık' dedirtti! İddialı pozlarına yorum yağdı

1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine birçok proje sığdıran güzel oyuncu Aylin Kabasakal, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler ''Zaman sizin için durmuş'' demeden edemedi.

2004-2007 yılları arasında ekrana gelen Cennet Mahallesi dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü kadrosuyla Türk izleyicisinin kalbine taht kurdu.

Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin gelini Fatoş'u canlandıran Aylin Kabasakal'ın şimdilerde 50'ye merdiven dayadığını duyanlar inanamıyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşan Aylin Kabasakal, güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

2009 yılından beri Nazif Sevim ile evli olan ünlü ismin bir de oğlu var.

Aylin Kabasakal'ın iddialı pozlarına ''Yılların değiştiremediği kadın'' ve ''Genç kız gibisiniz'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Aylin Kabasakal daha önce Güzel Köylü, Hanım Köylü, Evdeki Yabancı gibi projelerde de rol almıştı.



