Cennet Mahallesi’nin küçük Aliş’i şimdilerde büyüdü ve baba oldu! Seyit Karabulut’un son hali görenlerin ağzını açık bıraktı

Televizyonun unutulmaz dizilerinden olan Cennet Mahallesi, Show TV ekranlarında yayınlanmıştı. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Cennet Mahallesi’nde Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut ise o dönemin gözde çocuk oyuncularından olmayı başarmıştı. Şimdilerde 26 yaşında olan Karabulut, yıllar sonra son haliyle görenleri şaşırttı.

CENNET MAHALLESİ'NİN KÜÇÜK ALİŞ'İ BÜYÜDÜ VE BABA OLDU!

Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından biri olan Seyit Karabulut yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.

Aslen Trakyalı olduğu bilinen Seyit Karabulut'un 1995 senesinde dünyaya geldiği biliniyor.

Karabulut yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat'ın kardeşi Aliş rolünü canlandırmış ve oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

DÖKÜLEN SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

26 yaşında olan genç isim, şimdilerde evli ve çocuklu bir adam oldu. Ünlü oyuncunun dökülen saçları ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'inin son hali...



