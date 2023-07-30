Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'siydi! Belemir Temizsoy'u bir de şimdi görün! 'Çocukluktan belliydi güzelliği'

Belemir Temizsoy yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Cennet Mahallesi dizisinden sonra televizyon ekranlarından uzak kalan genç oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Belemir Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ekranlardan uzak olan olan Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinde Melek Baykal'ın canlandırdığı Pembe'nin küçük kızı Ayşe rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

En son nişanlanma haberleriyle gündeme gelen Temizsoy artık büyüdü ve çok güzel bir genç kız oldu.

Belemir Temizsoy'u sosyal medya hesabından takip edenler genç oyuncunun güzelliğine hayran kalıyor.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür.





