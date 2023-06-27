Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşe’sinin son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

17 yıl önce ilk bölümü yayınlanan ve fenomen haline gelen Cennet Mahallesi dizisinde Oynak Balina lakaplı Menekşe’ye Şeyla Halis hayat veriyordu. Başarılı oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Daha önce verdiği kilolarla gündem olan Şeyla Halis’in son hali dikkat çekiyor.

Oyuncuları arasında Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi bir döneme damga vurmuştu.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat’ın halası Menekşe’yi canlandırıyordu.

Bir dönem verdiği kilolarla gündem olan ünlü oyuncu 2016 yılında tam 40 kilo vermişti.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamlayan ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat'ta yer alıyor.

Çeşitli reklamlarda da boy gösteren ünlü isim 2010 yılında Bekir Çiçekdemir ile evlendi.

Ünlü ismin son halini görenler "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.



