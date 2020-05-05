Centilmen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Centilmen ne zaman çekildi?

Centilmen Amerika’da yaşayan bir Hindistanlıyı konu alan eğlenceli bir yapım. 2017 yılında vizyona giren Centilmen filminin konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde...

CENTİLMEN FİLMİ KONUSU

Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, örnek bir vatandaştır. Karanlık geçmişine gömdüğü ezeli düşmanı Yakub ortaya çıkınca, aynı şirkette çalıştığı Kavya’ya evlenme teklif etmeyi planlayan Gaurav’ın hayalleri suya düşer. Yakup ile amansız bir kovalamacaya giren Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.

CENTİLMEN OYUNCULARI

Sidharth Malhotra

Rolü : Gaurav

Jacqueline Fernandez

Rolü : Kavya

Sunil Shetty

Betsy Graver

Rolü : Realtor

