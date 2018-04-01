Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Kanal D'de yayınlanan Şule ile Vitrindekiler'in bu haftaki konuğu gazeteci Ceren Akdağ ile 'Yemekteyiz' adlı programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Eğlenceli sohbetlerin yaşandığı programda gazeteci Ceren Akdağ'ın itirafı başta programın sunucusu Şule Zeybek olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi. "CİNSEL TACİZE UĞRADIM" Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. "Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm" dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar. CEREN AKDAĞ KİMDİR?

Ceren Akdağ, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra medya dünyasında ilk çalışmalarına 2000 yılında ATV'de başladı. İstanbul ve Ankara'da dönem dönem stajlar yapan Akdağ, 2003'te Ankara'da Sabah Gazetesi'nde diplomasi muhabirliği, editörlük, özel röportajlar, AB uzmanlığı ve Life Style Köşe Yazarlığı gibi görevler üstlendi. 2006'nın sonunda Newsweek dergisi dış politika sorumlusu olarak İstanbul'a dönüş yaptı. Aynı dönemde ATV ve Sabah gazetesinde habere devam etti. Bu çalışmalarından sonra bir süre Yapı Kredi Bankası’nın Basın İlişkileri Yöneticiliği görevini üstlenen Akdağ, 2009'un başında Habertürk TV'nin ekran teklifi ile medyaya dönmüş oldu. 2013 yılı Mart ayına kadar Habertürk ekranlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği siyasetten, spora, edebiyattan, sağlığa hayata dair tüm konuları işlediği, ünlü konuklarını ağırladığı hafta içi her gün “Hayatın İçinden” programını yaptı. 500’e yakın Hayatın içinden gerçekleştiren Akdağ, aynı zamanda her hafta belli kavramlar, klişelerin farklı açılardan konu olduğu, felsefik açıların da ekrana geldiği “Kime Göre Neye Göre?” gibi, “Ay ışığı sohbetleri” gibi çeşitli programlar yaptı.