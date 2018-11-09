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Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ceren Hindistan'ın kızının tedavi gördüğü hastane, ünlü isim için "Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor" iddiasıyla dava açmıştı. Hindistan da bunun üzerine sosyal medya hesabından hastaneye hakaret etmişti. Olayların ardından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını belirterek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ceren Hindistan’a takipsizlik kararı

Ceren Hindistan hakkında, “Kanser kızını tedavi ettirmiyor. Kemoterapiyi reddediyor” iddiasında bulunan özel bir hastanenin şikayeti üzerine Aile Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava sürecinde Hindistan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastanenin eksikleri vardı, oradan elimizden kötü delillerle çıktık. Kuyruk acıları var” ifadelerini kullanmıştı. Hastane yönetimi, bu kez de, “Ceren Hindistan sorumluluğu bize yüklemeye çalışarak bizi zor durumda bırakıyor. Hastanemize ve doktorlarımıza hakaret ediyor, iftira atıyor ve yargılama sürecini etkilemeye çalışıyor” diyerek Hindistan’ı savcılığa şikayet etti.

TÜZEL KİŞİLERE HAKARETİN TANIMI TCK DA YOK…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nda tüzel kişiye karşı hakaretin tanımının olmadığını belirterek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Şikayeti tüzel kişinin yaptığı, bu nedenle şikayette ismi geçen doktorun gerçek kişi olması nedeniyle bu doktorun da müşteki olamayacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ceren hindistan Kanser kızı tedavi

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