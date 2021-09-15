Ceren'in biricik aşkıydı! Sihirli Annem'in Kerem'i değişimiyle ağızları açık bıraktı

İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen efsane dizi Sihirli Annem dizisinde Kerem karakterini canlandıran İtalyan asıllı oyuncu Michele Cedolin, son haliyle sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Michele Cedolin'in son hali:

STÜDYODA EVLİLİK TEKLİFİ

Michele Cedolin, ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılmış, yarışmadan elendikten sonra ise henüz stüdyodan ayrılmamışken, kız arkadaşı İrem Doğan'a evlilik teklifi etmişti.

MICHELE CEDOLIN KİMDİR?

Michele Cedolin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cedolin'in ailesi, İtalya'dan İstanbul'a göç etmiş bir ailedir. Cedolin, liseyi Galatasaray Lisesinde, üniversiteyi Galatasaray Üniversitesinde, yüksek lisansını ise yine Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

YOUTUBER OLDU

Uzun zaman önce oyunculuğu bırakan Cedolin, şimdilerde Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyesi ve akademisyenlik yapmaktadır. Cedolin, iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe konuşabilmektedir. Cedolin'in aynı zamanda 100 bini aşkın abonesi olan bir Youtube kanalı bulunmaktadır.



