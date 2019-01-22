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Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin oyuncusu Ceren Moray, TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinin afişini dantele benzetince tartışmanın fitilini ateşledi.

Ceren Moray TRT dizisini ti'ye alınca ortalık karıştı

Star'da yayınlanan Avlu dizisinin oyuncusu Ceren Moray, TRT 1'de yayınlanan ve yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek Vuslat dizisinin afişini dantele benzetince ortalık karıştı. Önce Vuslat'ın başrol oyuncusu Devrim Özkan, ardından Baran Bölükbaşı, son olarak da yönetmen Barış Yöş, esprili paylaşımlarla durumu ti'ye aldı.

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"DANTEL SEVER MİSİN ÇOCUK KADIN?"

Her şey Ceren Moray'ın Instagram adresinden Vuslat dizisinin sokaktaki afişinin fotoğrafını yayınlayıp "Yav bu nedir artık ya, kombinin üstüne serilmiş dantel gibi dizi" paylaşımını yapmasıyla başladı. Dizinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, Moray'a dantelin anlamını paylaştığı yazının üzerine eklediği "Dantelin nerede durduğu değil, nasıl emeklerle ortaya çıktığıdır önemli olan. Emek, takdir değil saygı bekler. Saygılar" yorumuyla cevap verdi. Dizinin oyuncularından Baran Bölükbaşı ise twitter'dan "Dantel sever misin çocuk kadın?" paylaşımını yaptı.

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"ŞAKA İYİ BİR ŞEYDİR"

Ceren Moray ise bunun üzerine yeni bir paylaşımda bulunarak şu açıklamayı yaptı: "Dantel kötü bir şey değildir. 100 küsür kişinin geceli gündüzlü emek verdiği işlerin karşılığını alması için güzel afişler, tanıtımlar iyi şeylerdir. Bir de şaka, espri, azıcık dışarı kafayı çıkarıp gülmeler filan bunlar en bir iyi şeylerdir. Yoksa efendim yanlış olmasın. Danteli seviyoruz, bizim canım dantelimiz."

Tİ'YE ALDI

Yaşanan afiş polemiğine son olarak bugün "Vuslat"ın yönetmeni Barış Yöş de katıldı. Yöş dizinin yayınlandığı ve üzerinde dantel olan bir paylaşımla hem bu akşam ekrana gelecek bölümü tanıttı, hem de Moray'ın benzetmesini ti'ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray instagram TRT 1 Vuslat

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