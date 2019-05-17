Çerkes tavuğu

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

2 adet tavuk but

1 küçük soğan

1 havuç

Defne Yaprağı

1 litre su

5 dilim bayat ekmek içi

2,5 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

1 su bardağı irice kıyılmış ceviz içi

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kişniş

Üzeri için;

2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Tavuk parçalarını bir tencerede soğan, havuç, defne yaprağı ve su ile haşlayın. Haşlandıktan sonra didikleyin.

Bir tencereye önce tavukları ve diğer malzemeleri ekleyerek eze eze karıştırın ve ocaktan alın.

Üzeri için; bir tavada veya cezvede Sana Tereyağı Lezzeti’ni eritin ve toz kırmızı biber ekleyin.

Çerkes tavuğunun üzerine dökerek servis edin.

Afiyet Olsun

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