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Cesaret eş anlamlısı nedir? Cesaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihi boyunca pek çok dille etkileşimde bulunmuştur. Cesaret kelimesi de Arapça ve Türkçe arasında yaşanan etkileşimler sonucunda dilimize geçmiştir. Türkçeleşerek dilimize yerleşen bu kelimeyle eş anlama gelen kelimeler de mevcuttur. Peki, cesaret kelimesinin eş anlamı nedir?

Cesaret eş anlamlısı nedir? Cesaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cesaret kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "csr" kökünden gelen ve cesur olma, ataklık anlamına gelen "casāra(t)" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde ilk kullanımına Thesaurus eserinde "cesāret" şeklinde rastlarız.

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Cesaret anlamı nedir?

Cesaret kelimesi birçok cümlede farklı anlamlarda bulunur. Güç veya tehlikeli bir işe girişen kişinin kendisinde bulduğu güven, cesarettir. Aynı zamanda gözü pek olan, yüreklilik ve yiğitlik de cesaret olarak tanımlanır. Cesaret kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • İçinde cesaret bulunan insanların gözü hiçbir şey görmez derler.
  • Sende biraz cesaret olsaydı olanlara susmazdın.
  • İstediğim tek şey biraz cesaret göstermendi.
  • Genç adam oldukça cesaretli bir insandı.
  • Sende bu cesaret varken hiçbir şeyden korkmazsın.
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Cesaretin eş anlamlısı nedir?

Cesaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük lisesi şu şekildedir:

  • Atılganlık
  • Cüret
  • Güven
  • Yürek
  • Hamaset
  • Yiğitlik
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Cesaretin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cesaretin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bana böyle davranmaya nasıl cüret edebilirsin?
  • Bu kadar cüret edebiliyorsan artık kendi başının çaresine bakabilirsin.
  • Annesi ve babasının ölümünden sonra gözü pek bir insan olarak hayatını sürdürmüştü.
  • Gözlerime bakarak bunları söylemen güven ister.
  • Onun bu pişkinlikle karışık atılganlığı çok gaript.
  • Bir hamaset destanı yazmıştı bu yaptığıyla.
  • Türk yiğitliği yüzyıllar boyunca destanlara konu olmuşsa da gerçekteki gibi asla lanse edilememiştir.
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