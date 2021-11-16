Cesaretiyle toplumsal güzellik kalıplarını alt üst etti! Yıllardır kaşlarını almayı reddediyor

Waterford'da yaşayan 23 yaşındaki Caoilfhionn Hanton isimli öğrenci güzellik tabularına meydan okuyan bir görüntüye ulaştı. Annesinin güzellik uzmanı olduğundan söz eden Hanton, çocukluğundan beri çevresinde makyaj ve kozmetik ürünleri olduğunu söyledi. İlkokul yıllarında iki kaşının ortasında tüyler belirmeye başladığını ifade eden Hanton, toplumsal kurallar gereğince istenmeyen tüylerini alması gerektiğini anladığını itiraf etti. Gençlik yılları boyunca kaşlarını almaya devam ettiğini vurgulayan Hanton, Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli’nin fotoğrafını gördükten sonra hayatında değişiklik olduğunu anlattı.

“AİLEM VE ARKADAŞLARIM BEĞENDİ”

2019 yılında 21 yaşındayken üniversitede görsel sanatlar eğitimi aldığı sırada internette Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli fotoğraflarıyla karşılaştı. Kalın ve simsiyah tek kaşıyla farklı görünen Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli onun için bir ilham kaynağı oldu.

Modeli gördükten sonra kaşlarının iç kenarlarını büyütmeye başladığını ifade eden Hanton, henüz o yıllarda tel kaşını kullanacak kadar cesur olmadığını belirtti. 2020 yılının Kasım ayında ise artık tamamen farklı görünmeye karar verdi ve kaşlarının ortasını almamaya başladı.

“BİREY GİBİ HİSSETTİM”

Arkadaşlarının ve ailesinin değişikliğini beğendiğini hatta kendisini desteklediğini ifade eden Hanton, “Karantina sırasında kaşlarımı boyamaya karar verdim. Birkaç ton daha koyu çıktıklarını görmek inanılmazdı. Bu görüntü daha öncesinde olmadığım kadar bireye gibi hissetmeme neden oldu. Artık makyaj yaptığımda daha güzel göründüğümü düşünüyordum” dedi.



