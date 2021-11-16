Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cesaretiyle toplumsal güzellik kalıplarını alt üst etti! Yıllardır kaşlarını almayı reddediyor

Cesaretiyle toplumsal güzellik kalıplarını alt üst etti! Yıllardır kaşlarını almayı reddediyor

16.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli, moda endüstrisinde oldukça ses getiren bir imaja atmıştı. Arjantinli ressam Frida Kahlo’dan esinlenerek vücudundaki tüyleri almayı reddettiğini belirten model, siyaha boyadığı tek kaşıyla şaşkınlık yaratmıştı. Modelin bu radikal görüntüsü Waterford'da yaşayan Caoilfhionn Hanton isimli öğrenciyi harekete geçirdi. Hanton’da ünlü model gibi tamamen özgür bıraktığı kaşlarını sosyal medyadan gösteriyor.

Cesaretiyle toplumsal güzellik kalıplarını alt üst etti! Yıllardır kaşlarını almayı reddediyor

Waterford'da yaşayan 23 yaşındaki Caoilfhionn Hanton isimli öğrenci güzellik tabularına meydan okuyan bir görüntüye ulaştı. Annesinin güzellik uzmanı olduğundan söz eden Hanton, çocukluğundan beri çevresinde makyaj ve kozmetik ürünleri olduğunu söyledi. İlkokul yıllarında iki kaşının ortasında tüyler belirmeye başladığını ifade eden Hanton, toplumsal kurallar gereğince istenmeyen tüylerini alması gerektiğini anladığını itiraf etti. Gençlik yılları boyunca kaşlarını almaya devam ettiğini vurgulayan Hanton, Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli’nin fotoğrafını gördükten sonra hayatında değişiklik olduğunu anlattı.

Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okuduSedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu

“AİLEM VE ARKADAŞLARIM BEĞENDİ”

1

2019 yılında 21 yaşındayken üniversitede görsel sanatlar eğitimi aldığı sırada internette Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli fotoğraflarıyla karşılaştı. Kalın ve simsiyah tek kaşıyla farklı görünen Kıbrıslı model Sophia Hadjipanteli onun için bir ilham kaynağı oldu.

Modeli gördükten sonra kaşlarının iç kenarlarını büyütmeye başladığını ifade eden Hanton, henüz o yıllarda tel kaşını kullanacak kadar cesur olmadığını belirtti. 2020 yılının Kasım ayında ise artık tamamen farklı görünmeye karar verdi ve kaşlarının ortasını almamaya başladı.

Vücut kıllarını almayı reddediyor! Güzellik tabularına karşı çıktı: Daha seksiyimVücut kıllarını almayı reddediyor! Güzellik tabularına karşı çıktı: Daha seksiyim

“BİREY GİBİ HİSSETTİM”

Arkadaşlarının ve ailesinin değişikliğini beğendiğini hatta kendisini desteklediğini ifade eden Hanton, “Karantina sırasında kaşlarımı boyamaya karar verdim. Birkaç ton daha koyu çıktıklarını görmek inanılmazdı. Bu görüntü daha öncesinde olmadığım kadar bireye gibi hissetmeme neden oldu. Artık makyaj yaptığımda daha güzel göründüğümü düşünüyordum” dedi.

Tüm vücudunu dövmeyle kaplatan sosyal medya fenomeni eski halini paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdıTüm vücudunu dövmeyle kaplatan sosyal medya fenomeni eski halini paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
15 Kasım reyting sonuçları: 15 Kasım reyting sonuçları:
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Sütünün rengi değişti! Görenler inanamadı

Sadece ekmek yediler! Çoğu delirdi, ölenler dahi oldu

Sadece ekmek yediler! Çoğu delirdi, ölenler dahi oldu

Vücut değişimlerini gösterdi! Görenler şaşırdı

Vücut değişimlerini gösterdi! Görenler şaşırdı

En pahalı filmdi! Çıkışıyla zirveye oturdu

En pahalı filmdi! Çıkışıyla zirveye oturdu

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.