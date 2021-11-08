Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Claire Spurgin isimli bir kadın artık dünyadan saklanmayı reddederken sedef hastalığıyla kaplı vücudunun enstantelerini cesurca paylaşıyor. İnsanların onu işaret etmesinden korkan Spurgin, cildinin kırmızı pul pul noktalarını örtmek için yıllarını harcadı. Yıllarca süre mücadelenin sonunda kendisi ve vücuduyla barıştığını dile getiren Spurgin, görünüşünü kabul etmeyi başardı. Hatta kendisiyle benzer durumları yaşayan kişilere ilham olmak için fotoğraflarını paylaşıyor.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERİYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Spurgin, “Bu Instagram’ı oluşturduğumda artık saklanmıyormuş gibi hissettim. Plajda bikini giymekten korkmamak ve cildimi kabullenmem yıllarımı aldı. Sürekli birinin beni işaret etmesinden korkuyordum” dedi.

Claire'e 2017'de cilt hücrelerinin yanlış bir şekilde çok hızlı büyümesini söyleyen otoimmün teşhisi konuldu. Bu hastalık aşırı cilt hücrelerinin cilt yüzeyinde birikmesine neden olarak kırmızı ve pul pul cilt lekelerin belirginleşmesini sağlıyor.

Spurgin, “İlk teşhis konulduğunda 19 yaşındaydım ve o dönemde görünüşüm için endişeleniyordum. Omuzlarımda güneş yanığı vardı ve bu sedef hastalığının tetikleyicisiyedi. Güneş yanığı asla iyileşmesi ve omuzlarım çok kurudu. Vücudumda diğer noktalar belirdi ve yayılmaya devam etti.” diye konuştu.

"VÜCUDUMU SEVİYORUM"

Sosyal medyada çoğu zaman hastalığını tedavi edildiğini belirten yorumlar aldığından söz eden Spurgin, “İnsanlar genellikle tedavi edilebileceğini düşünüyorlar. Hatta neden tedavi olmadığımı soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

Herkesin kendi bedeniyle barışık olduğunda daha mutlu olacağından söz eden Spurgin, sosyal medyadan düzenli olarak hastalığıyla ilgi paylaşım yapmaya devam ediyor.



