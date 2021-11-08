Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu

08.11.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Claire Spurgin, tüm vücudunu kaplayan ve sedef hastalığı olarak bilinen bir cilt problemiyle mücadele ediyor. Tüm dünya genelinde oluşan kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan Spurgin, kimsenin onu durduramayacağını söyleyerek saklanmayı reddettiğini ifade ediyor.

Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Claire Spurgin isimli bir kadın artık dünyadan saklanmayı reddederken sedef hastalığıyla kaplı vücudunun enstantelerini cesurca paylaşıyor. İnsanların onu işaret etmesinden korkan Spurgin, cildinin kırmızı pul pul noktalarını örtmek için yıllarını harcadı. Yıllarca süre mücadelenin sonunda kendisi ve vücuduyla barıştığını dile getiren Spurgin, görünüşünü kabul etmeyi başardı. Hatta kendisiyle benzer durumları yaşayan kişilere ilham olmak için fotoğraflarını paylaşıyor.

SOSYAL MEDYADAN GÖSTERİYOR

2

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Spurgin, “Bu Instagram’ı oluşturduğumda artık saklanmıyormuş gibi hissettim. Plajda bikini giymekten korkmamak ve cildimi kabullenmem yıllarımı aldı. Sürekli birinin beni işaret etmesinden korkuyordum” dedi.

Claire'e 2017'de cilt hücrelerinin yanlış bir şekilde çok hızlı büyümesini söyleyen otoimmün teşhisi konuldu. Bu hastalık aşırı cilt hücrelerinin cilt yüzeyinde birikmesine neden olarak kırmızı ve pul pul cilt lekelerin belirginleşmesini sağlıyor.

Spurgin, “İlk teşhis konulduğunda 19 yaşındaydım ve o dönemde görünüşüm için endişeleniyordum. Omuzlarımda güneş yanığı vardı ve bu sedef hastalığının tetikleyicisiyedi. Güneş yanığı asla iyileşmesi ve omuzlarım çok kurudu. Vücudumda diğer noktalar belirdi ve yayılmaya devam etti.” diye konuştu.

Vücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni, fotoğraf hilelerini ifşa ettiVücut pozitifliği savunucusu olan sosyal medya fenomeni, fotoğraf hilelerini ifşa etti

"VÜCUDUMU SEVİYORUM"

1

Sosyal medyada çoğu zaman hastalığını tedavi edildiğini belirten yorumlar aldığından söz eden Spurgin, “İnsanlar genellikle tedavi edilebileceğini düşünüyorlar. Hatta neden tedavi olmadığımı soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

Herkesin kendi bedeniyle barışık olduğunda daha mutlu olacağından söz eden Spurgin, sosyal medyadan düzenli olarak hastalığıyla ilgi paylaşım yapmaya devam ediyor.

Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan ettiBeden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREn küçük modeli crossover'a dönüştü!En küçük modeli crossover'a dönüştü!
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
6 Kasım reyting sonuçları 6 Kasım reyting sonuçları
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sedef hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Vücudunu cesurca sergiledi! Kalıplara meydan okudu

Vücudunu cesurca sergiledi! Kalıplara meydan okudu

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Güzellik tabularını yıktı! Fotoğraf hilelerini ifşa etti

Güzellik tabularını yıktı! Fotoğraf hilelerini ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.