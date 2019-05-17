Cesur pozlarıyla konuşulan Merve Sanay, Medine'de

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla tanınan sosyal medya fenomeni Merve Sanay, Ramazan ayı için kutsal toprakların yolunu tuttu.

Sosyal medya paylaşımlarından dolayı sık sık eleştiri alan ve hesabı hacklenen Merve Sanay, Medine'den paylaşım yaptı. Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri ise çok şaşırdı.

Medine'den ve Mescid-i Nebevi'den kareler paylaşan ünlü fenomen, ziyareti annesi için yaptığı notunu yazdı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Merve Sanay'ın en son sosyal medya hesabı hacklenmiş ve özel yazışmaları sızmıştı.

Sanay daha önce ise kapıya gelen pizzacıya kapıyı çıplak açmış ve eleştirilmişti.

