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Çetin Altay'ın en acı günü

25.11.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oflu Hoca film serisiyle tanınan sevilen oyuncu Çetin Altay, annesi Sadiye Altay’ın vefatıyla sarsıldı. Çetin Altay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Çetin Altay'ın en acı günü

'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Sümela'nın Şifresi', 'Bana Bir Soygun Yaz' gibi filmlerle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Çetin Altay, annesi Sadiye Altay'ın vefatıyla yıkıldı.

Acısını sosyal medya hesabından duyuran Altay, 'Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem.' mesajını yazdı.

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ANNESİNE VEDA ETTİ

Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Çok üzgünüm Annem… Çok üzgünüm yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı… Çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çok da bu dokundu bana! Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden… Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabii… Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin… Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı ANNEM ama şimdilik …Seni çok seviyorum. ANNEM gerçekten çok canım yandı…çok." sözleriyle annesine veda etti.


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