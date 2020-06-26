Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci) Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocae