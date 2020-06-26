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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci) Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocae

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci) Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocae

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma süreci) Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocaeli'ye yakışır, insanımıza ve vatandaşımıza yakışır yeni bir şehircilik örneği ortaya koyacak çalışmayı başlatıyoruz."


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