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  4. Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Sarhoş taraftar bir anda tribünlerden aşağı düştü

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Sarhoş taraftar bir anda tribünlerden aşağı düştü

04.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en popüler kriket takımlarından biri olan Yorkshire’ın maçında çekilen görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Tribünde çekilen görüntülerde bir Yorkshire Vikings hayranı, 12 dakika içinde sekiz alkollü içecek içince bir anda dengesini kaybederek düştü. O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra görüntüler 100 binlerce izlenmeye ulaştı.

Yorkshire Vikings’in Headgley’de Durham takımına karşı oynadığı kriket maçı eğlenceli görüntülere sahne oldu. Tribünlerde kayıt altına alınan görüntülerde bir taraftarın kalabalığın arasında daha fazla alkol almasına yönelik tezahüratların eşliğinde elindeki bardaktaki sıvıyı yudumladığı görülüyor. 12 dakika içinde sekiz alkollü içecek içen adam bir anda dengesini kaybederek yere yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın düşmesine rağmen elindeki bardağı bırakmaması üzerine gönderiye, “Öncelikler” notu eklendi.

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Adamın tribünlerin arasında bir anda yere yıkılması üzerine sağlık görevlilerine haber verildi ve sarhoş taraftar sedyeye konularak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya kullanıcılarından biri eğlenerek izlediği görüntülere, “Başına gelen en iyi şey ambulansla eve götürülmekti çünkü tren istasyonunu bulamamıştır” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise “Bardağı hala elinde tuttuğuna inanamıyorum. Bu adam şövalyelik verin” yorumuyla destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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