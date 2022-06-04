Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Sarhoş taraftar bir anda tribünlerden aşağı düştü

Yorkshire Vikings’in Headgley’de Durham takımına karşı oynadığı kriket maçı eğlenceli görüntülere sahne oldu. Tribünlerde kayıt altına alınan görüntülerde bir taraftarın kalabalığın arasında daha fazla alkol almasına yönelik tezahüratların eşliğinde elindeki bardaktaki sıvıyı yudumladığı görülüyor. 12 dakika içinde sekiz alkollü içecek içen adam bir anda dengesini kaybederek yere yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın düşmesine rağmen elindeki bardağı bırakmaması üzerine gönderiye, “Öncelikler” notu eklendi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Adamın tribünlerin arasında bir anda yere yıkılması üzerine sağlık görevlilerine haber verildi ve sarhoş taraftar sedyeye konularak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya kullanıcılarından biri eğlenerek izlediği görüntülere, “Başına gelen en iyi şey ambulansla eve götürülmekti çünkü tren istasyonunu bulamamıştır” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise “Bardağı hala elinde tuttuğuna inanamıyorum. Bu adam şövalyelik verin” yorumuyla destek oldu.



