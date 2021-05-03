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Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerin Kadrajından: “Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı.

Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

2016 yılından bu yana Samsun Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 16 Nisan 2021 son başvuru tarihli Gençlerin Kadrajından: Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu.

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ikamet eden, 18-30 yaş aralığında 20’ye yakın gencin çevre duyarlılığı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm gibi bir çok temada çektikleri fotoğraflar ile katılım sağladığı yarışma sonucunda; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen fotoğraf sahipleri şu şekilde:

  • Birincilik Ödülü: Turgay Asiltürk-Tokat.
  • İkincilik Ödülü: Alaattin Ünel-Çorum.
  • Üçüncülük Ödülü: Kübra Çelik-Samsun.

Yarışma duyurusunda detaylandırılan birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine Ramazan Bayramı sonrasında Samsun’da OKA Genel Sekreterlik Binası ile Çorum ve Tokat Yatırım Destek Ofislerinde düzenlenecek törenlerle takdim edilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği
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