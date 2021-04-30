12’nci Uluslarası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda Türkiye’ye birincilik ödülü

Anatolia Turizm Akademisi tarafından düzenlenen 12’nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda dereceye giren çizimler belli oldu. 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma, dünya genelinde alanındaki tek karikatür yarışması olarak biliniyor. Bu yılki teması “Covid-19 ve Turizm” olan ve 64 ülkeden katılım sağlayan 704 sanatçının bin 324 karikatür gönderdiği yarışmada, yetişkinler kategorisinde birinciliği İran’dan Efat Amjadeipoor kazanırken, gençler kategorisinde birinciliği Türkiye’den Eren Göncüler kazandı.

EN ÇOK BAŞVURU RUSYA FEDERASYONU’NDAN

‘Gençler’ ve ‘Yetişkinler’ olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada; Gençler kategorisine 186 sanatçı 242 eser ile katılırken, Yetişkinler kategorisinde 519 sanatçı bin 80 eser gönderdi. Yarışmaya en fazla katılım Rusya Federasyonu’ndan oldu. Rusya’dan 182 sanatçı 244 eser ile yarışmaya katılırken, bu ülkeyi 100 sanatçı ve 174 eser ile Türkiye izledi.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ İKİ AYRI JÜRİ İLE BELİRLENDİ

12’nci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nde ödül alacak eserler, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki aşamalı bir seçim süreci ile belirlendi. Ön Değerlendirme ve Final Değerlendirme Seçici Kurullarında yer alan 18 jüri üyesi bu amaçla görev yaptılar. Seçici kurullar, ocak ve şubat aylarında yapılan değerlendirmeler ile dereceye giren eserleri belirlediler.