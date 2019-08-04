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Ceyda Ateş, Çocuk dizisiyle ekrana dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 04.08.2019 22:16 | Son Güncelleme

Miami’ye taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş, yeni biri diziyle ekranlara döneceğini duyurdu.

Ceyda Ateş, Çocuk dizisiyle ekrana dönüyor!

Amerika-Miami’ye taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş, yıllar sonra bir dizi teklifine ‘evet’ dedi ve yurda döndü.

Güzel oyuncu, yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Çocuk isimli dizide başrol oynayacak. Instagram hesabından yeni dizisini açıklayan Ateş şunları yazdı:

"Pek yakında sizlere sürprizi olacak demiştim. İşte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı. Yakından tekrardan evlerinize misafir olarak geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacak yeni dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. Çocuk yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir."

ceyda

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Ceyda Ateş çocuk dizisi

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