Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısır patlıyor gibi

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan çift, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

23 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, siyah elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

31 yaşındaki Ateş, "23. haftaya giriş yaptık. Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi... Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor" notunu düştü. Öte yandan Ceyda Ateş, takipçilerine "Siz bu süreçte neler hissettiniz?" sorusunu yöneltmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Ateş, mutluluğunu paylaşan takipçilerine şu sözlerle teşekkür etmişti:



Bütün mesajlarınızı okudum. Güzel dilekleriniz için hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tanımadığım ama kalpleri çok güzel insanlar biriktirmişim.

Çok teşekkür ederim. Not; diğer yorumlar için de teşekkürler. Kalplerinizin sevgiyle dolmasını dilerim.

