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Ceyda Ateş'ten Buğra Toplusoy'a: Nice senelerimize

13.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı. Eşi ve kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Nice senelerimize..." dedi.

Ceyda Ateş'ten Buğra Toplusoy'a: Nice senelerimize

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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"NİCE SENELERİMİZE"

32 yaşındaki Ateş, eşi ile evliliklerinin 3. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, 33 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Nice senelerimize... Talia Hanım 1 aylık burada... 12/10/2018..." notunu düştü.

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Buğra Toplusoy Ceyda Ateş
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