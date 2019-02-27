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Ceyda Düvenci'den duygu dolu paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün 8 yaşına bastı. Düvenci duygusal bir mesajla kızının doğum gününü kutladı.

Ceyda Düvenci'den duygu dolu paylaşım

Ceyda Düvenci serebral palsi hastası kızı Melisa’nın yeni yaşını kutladı.

Bu hastalığa karşı verdiği mücadeleyi ve kazandığı zaferleri de yine hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, kızının doğum gününü kutlarken kullandığı ifadelerle yine duygulandırdı.

İşte Ceyda Düvenci’nin o satırları:

“Bugün günlerden Melisa. Bugün günlerden kızım. Bugün günlerden balköpüğü. Bugün günlerden dünyada yaşayan bir sürü kahramandan bir tanesinin günü, belki de birkaç tanesinin. Melisam, biricik kızım; sen hayatıma gireli tam sekiz yıl oldu ve ben her günüm için şükür, her günüm teşekkür ediyorum.

Lunaparkım gibisin sen benim; bazen yüreğimin ağzıma geldiği, bazen mutluluktan çığlıklar attığım, bazen endişelendiğim, bazen çok korktuğum ama her zaman çok içinde olmak istediğim sürprizlerle dolu, rengarenk bir lunapark.

Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen ve güzel insanlarla karşılaşman. Annen olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki beni seçtin, seni koşulsuz çok seviyorum. İyi ki doğdun canım kızım… 27/02/2019”


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