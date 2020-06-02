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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, normalleşme süreci kapsamında yeniden çekimlerine başlanan Sefirin Kızı dizisinde oynayan eşi Bülent Şakrak'ı sete uğurladı.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı

Karantina sürecini evinde ailesiyle birlikte geçiren Ceyda Düvenci, normalleşme süreci kapsamında yeniden çekimlere başlayan Sefirin Kızı dizisinin setine kocası Bülent Şakrak’ı yolcu etti. Evde bulundukları süre boyunca geçirdikleri keyifli anlara dair çok sayıda paylaşıma imza atan Ceyda Düvenci bu defa bir uğurlama paylaşımında bulundu.

Eşi Bülent Şakrak’ın kendisini öperken görüldüğü bir selfieyi hesabından paylaşan Düvenci, bu kareye şu satırları yazdı:

“Seni seviyorum sevgilim. Hayırlı işlerin olsun… bu hafta seni özleme haftası bana… sağlıkla git, sağlıkla gel…”

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