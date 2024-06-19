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  4. Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 12:51
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Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini 15 dakikada bitiren Bülent Şakrak boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şu sıralar Esra Akpınar’la aşk yaşayan Şakrak yeni sevgilisi ile tatile çıktı.

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek bitti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde aile terapisine bile giden çift ilişkilerini düzeltemeyince Şakrak'ın ayrılmak istediği ortaya çıktı.

Boşanmanın ardından ise ihanet iddiaları magazin kulislerini salladı. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edildi.

ceyda

İDDİALARI YALANLAMIŞTI!

Bu iddialara "Yalan, deli saçması... Haberi yapan belli, ona sorun" diyerek yanıtlar veren Şakrak yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı.

bülent şakrak

YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Birlikte Çeşme'ye giden ünlü çift denizin ortasında romantik anlar yaşadı. Şakrak ve Akpınar'ın bu anları kısa sürede gündem oldu.

Vitrin


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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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