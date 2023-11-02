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Ceyda Düvenci'nin babası bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz

02.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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Başarıları ve özel hayatı ile sık sık gündme olan Ceyda Düvenci çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sevilen birçok dizi ve filmde rol alan Düvenci’nin babasının çok ünlü bir isim olduğunu görenler çok şaşırdı.

Ceyda Düvenci'nin babası bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Bülent Şakrak ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Ceyda Düvenci'nin özel hayatı merak ediliyor. Magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Düvenci'nin babası çok ünlü bir isim çıktı. Ünlü isim meğer daha önce birçok başarılı yapımda rol almış.

ceyda düvencinin babası çok ünlü bir isim çıktı

46 yaşındaki Ceyda Düvenci 1995 yılında Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolü ile oyunculuğa merhaba dedi. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi.

ceyda

Sabah Şekerleri adlı programın sunuculuğunu yapmaya başlayan ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci.

ceyda düvencinin babası çok ünlü çıktı

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar ve Ezel de bulunuyor.

ceyda düvencinin babası bakın kim çıktı

Usta sanatçı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Albay Amca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

ceyda düvencinin babası bakın kimmiş

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını "Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum" diyerek anlatmıştı.

ceyda düvencinin babasını görenler çok şaşırdı

ceyda düvencinin babası bakın kim çıktı arka sokakların yıldızı

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