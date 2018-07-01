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Ceyda Düvenci oğlunun doğum gününü kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından ikinci çocuğu Ali'nin doğum gününe dair özel bir paylaşımda bulundu.

Ceyda Düvenci oğlunun doğum gününü kutladı

Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getiren oyuncu Ceyda Düvenci, çocuğunu kucağına aldığı gün olan 1 Temmuz’a dair özel ve duygusal bir paylaşımda bulundu.

Doğumhanede çekilmiş o ilk buluşma fotoğrafını hesabından paylaşan Düvenci, karenin altına şu duygusal satırları yazdı:

“Canımın parçası, biricik oğlum, gönlümün küçük erkeki alim… İlk anımız buydu işte, seni koynuma verdikleri an, tam 1 sene önce bugün… O kadar kutsal ki ve bir o kadar da şifalı… Şükür seni bize verene… İyi ki annen oldum. Seni çok seviyorum oğlum…

Sağlıklı günlerin olsun, yeni yaşın mutluluk getirsin, yüzün hep gülsün, kalbin mutlulukla çarpsın. Ablan, baban, ben ve etrafındaki herkes seni çok seviyor. İyi ki doğdun… 01/07/2018 Okan Ali 1 yaşında…”

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