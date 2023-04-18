Ceylan estetiklerden mimik yapamaz hale geldi! Görenler "Yazık bu ne hal" dedi

'Küçük Ceylan' lakaplı ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan sık sık pozlarını paylaşan Ceylan, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü.

Sürekli imaj değiştiren Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Değişimiyle 2. Sayfa'nın gündeminde olan Ceylan'ı görenler şaştı kaldı.

DOLGULARI ABARTINCA DİLE DÜŞTÜ

Sunucu Müge Dağıstanlı Ceylan'ı görünce "Kilo değil dolgu, estetik konusunda kendisiyle barışık... Şu haline kendi de baksa beğeneceğini düşünmüyorum dolgular fazla kaçmış. Yaşı çok ileride değil ki, gözün altı dudak altına kadar oynamıyor" dedi.



Dolguları abartan Ceylan'ın mimik bile yapamadığı gözlerden kaçmadı. Gözleri geriye giden Ceylan'ın görüntüsü 2. Sayfa'da masaya yatırıldı.



