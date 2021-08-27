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Ceylan'ı gören Eda Ece sandı! Böyle filtre görülmedi

27.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla yine takipçilerini hayrete düşürdü. Ceylan öyle bir filtre yaptı ki görenler "Bu Eda Ece" dedi.

Ceylan'ı gören Eda Ece sandı! Böyle filtre görülmedi

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle yine olay oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranlarını şoke ederken son paylaşımı ise "Yok artık" dedirtti.

Estetik operasyonlarla değişen Ceylan bir de filtreyi abartınca dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Ceylan'ın son görüntüsüne "Bu Eda Ece değil mi" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Ceylan için şu yorumlar da yapıldı: "Kendi hariç herkese benzedi", "Ceylan gönülleri olsun diye sırayla tüm ünlülere benziyor", "Bu kadın kendisi hariç herkese benziyor", "Yakında kendisi de kendini tanıyamayacak."

Ceylan dans videosunu paylaşınca yorum yağdı! &quot;Ceylan nerede?&quot;Ceylan dans videosunu paylaşınca yorum yağdı! "Ceylan nerede?"


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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
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