Ceylan'ı gören Eda Ece sandı! Böyle filtre görülmedi

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle yine olay oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranlarını şoke ederken son paylaşımı ise "Yok artık" dedirtti.

Estetik operasyonlarla değişen Ceylan bir de filtreyi abartınca dalga konusu oldu.

Ceylan'ın son görüntüsüne "Bu Eda Ece değil mi" yorumları yağdı.

Ceylan için şu yorumlar da yapıldı: "Kendi hariç herkese benzedi", "Ceylan gönülleri olsun diye sırayla tüm ünlülere benziyor", "Bu kadın kendisi hariç herkese benziyor", "Yakında kendisi de kendini tanıyamayacak."



