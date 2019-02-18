MAGAZİN

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Türkücü Ceylan yaptığı son paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarını bakır rengine boyatan Ceylan'ın Elçin Sangu'ya benzerliği herkesi şaşırttı

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu

Ceylan Instagram'ı salladı. Türkücü Ceylan'ın imaj değişikliği sosyal medyanın diline düştü. Saçlarını bakır rengine boyatan ve Elçin Sangu gibi makyaj yapan Ceylan dikkat çekmeyi başardı.

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Son klibiyle konuşulan Ceylan'ın yaşadığı değişiklik sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da dikkatinden kaçmadı. Altındağ klibi Instagram'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı.

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Videoyu gören Sangu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.

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