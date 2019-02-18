Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu

Ceylan Instagram'ı salladı. Türkücü Ceylan'ın imaj değişikliği sosyal medyanın diline düştü. Saçlarını bakır rengine boyatan ve Elçin Sangu gibi makyaj yapan Ceylan dikkat çekmeyi başardı.

Son klibiyle konuşulan Ceylan'ın yaşadığı değişiklik sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da dikkatinden kaçmadı. Altındağ klibi Instagram'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı.

Videoyu gören Sangu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.



