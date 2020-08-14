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Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir? Melodi Bozkurt kaç yaşında ve nereli? Melodi Bozkurt’un hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının konuğu şarkıcı Ceylan oldu. Ceylan’a sürpriz yapmak için programa Kanada’dan kızı Melodi Bozkurt canlı bağlantı yaptı. Ceylan’ın kızının canlı yayına bağlanmasından sonra kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir? Melodi Bozkurt kaç yaşında ve nereli? Melodi Bozkurt’un hayatı!

Star TV’nin sabah kuşağında yayın hayatına başlayan “Demet ve Alişan İle Sabah Sabah” programına ünlü şarkıcı Ceylan konuk oldu. Canlı olarak seslendirdiği türküleriyle ekran başındakileri coşturmayı başaran Ceylan’a program ekibi bir sürpriz yaptı ve kızını canlı yayında ağırladı.
Koronavirüs karantinasını birlikte geçiren anne-kız normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber ayrılmıştı. Karantina süresince annesinin saçlarına olan yoğun ilgisinden söz eden Melodi Bozkurt, Ceylan taklidiyle stüdyodaki adeta gülmekten kırıp geçirdi. İş hayatına devam etmek için Kanada’ya giden kızıyla Ceylan canlı yayında konuştu. Anne-kızın arasındaki konuşmalar herkesi gülümsetmeyi başardı. İkilinin diyaloglarının sonrasında Ceylan’ın kızı Melodi’nin hayatı merak konusu oldu. Peki Melodi Bozkurt kimdir? Melodi Bozkurt kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

CEYLAN’IN KIZI MELODİ BOZKURT KİMDİR?

melodi babası
14 Eylül 1992 yılında İstanbul’da doğan Melodi Bozkurt aslen Tuncelili’dir. Melodi’nin babası Erhan Bozkurt, şarkıcı Ceylan’ın halasının oğludur. 1991 yılında evlenen çift anlaşamayarak kısa bir süre içerisinde boşanma kararı almıştır. Melodi Bozkurt yaş olarak 28 yaşındadır. Melodi Bozkurt boyu ise 164 cm olarak bilinir. Melodi Bozkurt burcu ise başaktır. Melodi Bozkurt kardeşi ise Ceylan’ın ikinci evliliğinden olan oğlu Yiğitcan’dır.
melodi bozkurt4
19 Mayıs Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Melodi Bozkurt yüksek lisans eğitimi almak için Toronto’nun yolunu tuttu. Eğitim hayatını bitiren Melodi Bozkurt Kanada’da ünlü bir şirkette çalışma hayatını sürdürmektedir.

SESİNİN GÜZELLİĞİNİ ANNESİ CEYLAN’DAN ALMIŞ

ceylan
Kızının sesinin güzelliğini Seda Sayan’ın programında fark ettiğini söyleten Ceylan, Melodi’nin sanat camiasından uzak kalmasını tercih ediyor. Annesinin kararlarına saygı duyduğunu belirten Melodi Bozkurt Instagram hesabından söylediği şarkıların videosunu yayınlamayı ihmal etmiyor. Annesi Ceylan’la “Severim Ama Güvenemem Ki” şarkısında düet yapan Melodi Bozkurt dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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