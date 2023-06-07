Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu şarkıcı Ceylan kaç kez evlendi? Kim der 48 yaşında, yıllara meydan okuyor!

Şarkıcı Ceylan 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. 12 yaşında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin satışa rakamına ulaşan ve böylelikle o dönem büyük rekor kıran ünlü şarkıcı Ceylan 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 7 Haziran 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte şarkıcı Ceylan'ın hayatı ve biyografisi...

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan 26 Haziran 1974 İstanbul doğumlu Ceylan 1986'da çıkardığı üçüncü albüm ile 1.300.000 satış yaptı. Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçildi. 2005'de çıkardığı “Ah Gönlüm” isimli albüm ile Mü-yap tarafından altın plak aldı. Albüm çalışmalarının yanı sıra sinema dünyasında da rol aldı.

2. SAYFA KONUĞU ŞARKICI CEYLAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

1991'de halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcı Ceylan'ın bu evlilikten 'Melodi' adında kızı bulunuyor. Ceylan, ikinci evliliğini İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile 2000'de yaptı. Ancak bu evlilik 2002'de sona erdi. Üçüncü evliliğini ise 2006'da, türkücü Murat Kurşun ile yaptı ve bu evlilik 1 yıldan az sürdü. 20 Eylül 2011'de iş adamı Güncal Tanören ile evlendi ve bu evlilik 2012'de sona erdi.



