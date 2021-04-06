Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte halk müziği sanatçısı Ceylan'ın biyografisi...

Çocukluğu Almanya'da geçen, henüz 10 yaşındayken ilk albümünü yapan ve bir dönem herkes tarafından “Küçük Ceylan” ismiyle tanınan Ceylan (tam adıyla Ceylan Avcı) bugün 6 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Tam adı Ceylan Avcı olan ve 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelip 46 yaşında olan Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Sevilen türkücü, babasının işi sebebiyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlamıştır. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 senesinde şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirmiş olduğu eserlerle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.
Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 senesinde katıldığı bir müzik yarışmasında birinciliği kazanmıştır. 1984 senesinde ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yapmış ve o dönem herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanımıştır. 1986 senesinde çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaşmıştır. Kral TV tarafından 1999 senesi ve 2001 senesinde iki defa En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 senesinde çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazanmıştır. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.
1991 senesinde halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenip hayatını birleştiren Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmemiştir. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı bulunmaktadır. 2000 senesinde İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği de 2002 senesinde bitmiştir. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği ise 1 yıldan kısa sürmüştür. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 senesinde noktalayıp boşanmıştır.
Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)
Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)
Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)
Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)
Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)
Ceylan Arabesk (2011)
Kendisi Lazım (2012)
Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)
Bana Bir Şey Söyle (2014)
Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)
Yaktı Beni (1984, Şah Plak)
Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)
Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)
Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)
Güldestim (1997, Prestij Müzik)
Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)
Zeyno (2000, İdobay)
Can Cana (2001, Universal-S Müzik)
Söyle (2003, S Müzik)
Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)
Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)
Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)
Allah Aşkına (1989, Şah Plak)
Bir gün Bana Döneceksin (1991, Şah Plak)
Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)
Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)
Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)
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