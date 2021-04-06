Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte halk müziği sanatçısı Ceylan'ın biyografisi...

Çocukluğu Almanya'da geçen, henüz 10 yaşındayken ilk albümünü yapan ve bir dönem herkes tarafından “Küçük Ceylan” ismiyle tanınan Ceylan (tam adıyla Ceylan Avcı) bugün 6 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CEYLAN KİMDİR?

Tam adı Ceylan Avcı olan ve 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelip 46 yaşında olan Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir. Sevilen türkücü, babasının işi sebebiyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlamıştır. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 senesinde şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirmiş olduğu eserlerle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 senesinde katıldığı bir müzik yarışmasında birinciliği kazanmıştır. 1984 senesinde ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yapmış ve o dönem herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanımıştır. 1986 senesinde çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaşmıştır. Kral TV tarafından 1999 senesi ve 2001 senesinde iki defa En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 senesinde çıkardığı “Ah Gönlüm” albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazanmıştır. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.